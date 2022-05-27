Правительство Молдовы направило вторую часть партии гуманитарной помощи для Украины

Правительство Молдовы направило вторую часть партии гуманитарной помощи для Украины

Вторую часть партии гуманитарной помощи для Украины сегодня передало правительство Республики Молдова. Семь грузовиков с предметами первой необходимости, предназначенными для граждан Украины, выехали с таможни Крива-Мэмэлига в Черновцы.

Пять грузовиков перевезли переданные МВД спальные мешки, палатки, противогазы. В двух других грузовиках – продукты, предоставленные Министерством труда и социальной защиты. Жители Украины получат непортящиеся продукты питания, корм для животных, одежду и гигиенические наборы.

Это вторая партия гуманитарной помощи, которую Республика Молдова отправляет в соседнюю страну, общей стоимостью более 67,5 млн леев. Первая партия гуманитарной помощи, на сумму 24 млн леев, была отправлена ​​в Украину в начале апреля.

Обе партии гуманитарной помощи были переданы на основании решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет moldpres.md.

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