Правительство Молдовы направило вторую часть партии гуманитарной помощи для Украины

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Вторую часть партии гуманитарной помощи для Украины сегодня передало правительство Республики Молдова. Семь грузовиков с предметами первой необходимости, предназначенными для граждан Украины, выехали с таможни Крива-Мэмэлига в Черновцы.

Пять грузовиков перевезли переданные МВД спальные мешки, палатки, противогазы. В двух других грузовиках – продукты, предоставленные Министерством труда и социальной защиты. Жители Украины получат непортящиеся продукты питания, корм для животных, одежду и гигиенические наборы.

Это вторая партия гуманитарной помощи, которую Республика Молдова отправляет в соседнюю страну, общей стоимостью более 67,5 млн леев. Первая партия гуманитарной помощи, на сумму 24 млн леев, была отправлена ​​в Украину в начале апреля.

Обе партии гуманитарной помощи были переданы на основании решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет moldpres.md.

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