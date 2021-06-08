Правительство коммунистов и социалистов запустит производство “Спутника V” в Молдове (ВИДЕО)

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До конца недели в Молдове ждут вторую партию гуманитарной помощи от Российской Федерации в виде 40 тысяч доз вакцины “Спутник”. Игорь Додон намерен поставить себе прививку из этой партии. Об этом он заявил в “Интервью недели” на “Первом в Молдове”. В то же время председатель ПСРМ считает, что в нашей стране следует запустить производство российской вакцины. Переговоры по этому поводу, добавил он, уже начались.

– Есть уже опыт многих стран: и Сербии, и Белоруссии, которые запустили производство “Спутника” у себя. Это не фантастика. Наша идея – запустить производство “Спутника” в РМ. Мы начали об этом переговоры с нашими партнёрами из России. И я уверен, если мы пройдем успешно эти выборы, а мы должны пройти их успешно, и выиграть, то наше правительство в сжатые сроки откроет производство “Спутника” в Кишинёве, – сказал он.

Додон отметил, что это очень важно, так как осенью может быть рост числа случаев заболевания коронавирусом. Он также выразил уверенность в успехе этой инициативы, подчеркнув, что фармацевтическая отрасль в Молдове всегда была и остаётся на достойном уровне.

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