Правительство Кику инвестировало 5,2 млрд леев в ремонт дорог

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В 2020 году общий объём инвестиций в дорожную инфраструктуру вырос по сравнению с прошлым годом на 1,4 млрд леев. Врио министра экономики и инфраструктуры Анатол Усатый подчеркнул, что в этом году в ремонт дорог было вложено более 5,2 млрд леев.

Для сравнения в 2018 году на обновление дорожной инфраструктуры было выделено 2,9 млрд леев, а в 2019 – почти 3,8 млрд. В 2020 году в проект “Хорошие дороги” было инвестировано 1,3 млрд леев, а в 2019 – 950 млн леев. В рамках программы было построено более 900 км дорог.

Дорожный фонд в этом году составил 1,6 млрд леев. Это на 600 млн леев больше, чем годом ранее.

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