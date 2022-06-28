Правительство к ответу: ЕСПЧ считает, что дело Стояногло может быть связано с его отказом возбуждать уголовные дела против оппозиции

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал своё обращение к молдавскому правительству с просьбой о предоставлении объяснений по делу отстранённого от должности генерального прокурора Александра Стояногло. По словам адвоката Виктора Мунтяну, представленные доказательства, послужившие основанием для задержания и домашнего ареста Стояногло, не убедили судей ЕСПЧ. Они требуют от молдавских властей ответить, не связаны ли принятые в отношении Стояногло меры с его отказом от возбуждения уголовных дел против представителей оппозиции.

Европейский суд по правам человека также просит правительство разъяснить, почему Стояногло запретили посещать публичные мероприятия и общаться с прессой, почему он был отстранён от должности генерального прокурора и почему ему ограничили доступ в национальные суды для обжалования этой меры, сообщает tv8.md.

– Суд не только попросил правительство объяснить политическое преследование Александра Стояногло, но также предложил попытаться исправить злоупотребления, совершённые против него, инициировав процедуру мирового соглашения. Это позволит не дойти до возможного осуждения Республики Молдова в ЕСПЧ и избежать возмещения ущерба из средств граждан, – отметил Виктор Мунтяну.

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