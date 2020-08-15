Правительство и аграрии пришли к консенсусу

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Ион Кику встретился сегодня с участниками акций протеста – фермерами, пострадавшими от засухи этого года. Сторонам удалось достигнуть консенсуса по поводу действий, которые могут быть и будут предприняты для поддержки аграриев.

В частности, как рассказал премьер, были обсуждены суммы НДС, накопленные сельхозпроизводителями, реструктурирование кредитов и задолженностей за 12 месяцев перед государственными учреждениями за поставку техники – речь о примерно 200 млн леев. Стороны пришли к согласию по дальнейшим шагам для реэшелонирования задолженностей перед финансовыми учреждениями и по вопросу упрощения Регламента субсидирования.

Мы смогли прийти к консенсусу только потому, что политика осталась за дверями этого зала. Это подтверждает, что, если нет политики, договориться легко. Если дискуссии и сотрудничество продолжатся в этой же манере, мы сможем решить любую проблему, какой бы сложной она ни была, – констатировал премьер.

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