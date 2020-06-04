Правительство готовит законопроект о выделении помощи пенсионерам по инициативе президента (ВИДЕО)

Правительство готовит законопроект о выделении помощи пенсионерам по инициативе президента (ВИДЕО)

Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на радиостанции «Спутник Молдова». Глава государства выразил надежду на то, что максимум на следующей неделе состоится заседание парламента для обсуждения в том числе и этого вопроса.

⁃ Есть очень много тем, которые необходимо обсудить. Знаю, что коллеги из правительства готовят законопроект по моей инициативе о выделении помощи пенсионерам в размере 700 леев, – сказал он.

Напомним, несколько недель назад Игорь Додон выступил с инициативой о выделении помощи в размере 700 леев всем пожилым людям с пенсией ниже 3000 леев.

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