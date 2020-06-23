Правительство готовит снижение цен на некоторые медицинские услуги

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По предложению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты будут снижены тарифы на гемодиализ, гемодиафильтрацию, цитологические исследования и некоторые другие медицинские услуги, покрываемые Национальной компанией медицинского страхования (НКМС). Это приведёт к увеличению числа пациентов, которые смогут воспользоваться ими.

По данным Министерства здравоохранения, пересмотр тарифов на некоторые медицинские услуги в Каталоге единых тарифов на медико-санитарные услуги проводился с учётом фактических расходов, понесённых поставщиками медицинских услуг в 2019 году, а также с учётом использования передовых технологий и новых методов диагностики и лечения, пишет ntv.md.

В то же время в министерстве предлагают внести некоторые изменения в оплату пересадки роговицы, которая включает в себя, помимо самой операции, госпитализацию и затраты на параклинику. То же предложение касается операций по пересадке амниотической мембраны и склеры. Соответствующие медико-санитарные услуги предоставляются медицинскими учреждениями, включёнными в систему обязательного медицинского страхования, и финансируются за счёт государства.

Проект о снижении тарифов на медицинские услуги будет рассмотрен на завтрашнем заседании правительства.

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