Правительство Гаврилицы станет одним из самых дорогих в истории страны

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Правительство Натальи Гаврилицы обойдётся гражданам почти вдвое дороже его предшественников. В кабмине ПДС будет 14 министерств (сейчас – 9) и четверо вице-премьеров (сейчас – двое).

Так, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты будет разделено на Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты. В то же время в правительстве Гаврилицы будут отдельно Министерство образования и исследований и Министерство культуры, которые до настоящего времени были одним ведомством. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды поделят на три разные структуры. Таким образом, общее число министерств вырастет до 14.

Количество вице-премьеров увеличится вдвое: ими станут Нику Попеску, Андрей Спыну, Влад Кульминский и Юрие Цуркану.

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