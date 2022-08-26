Правительство Гаврилицы представило проект Национальной стратегии развития «Молдова — 2030»

Правительство представило сегодня Национальную стратегию развития «Молдова — 2030», которая была предложена для общественного обсуждения. В заседании участвовали представители кабинета министров, центральных и региональных властей, бизнес-сообщества, научной среды, а также гражданского общества.

– В нынешнем чрезвычайно сложном контексте, когда Республику Молдова затронули региональные и глобальные кризисы, правительство предложило определить среднесрочную и долгосрочную концепции развития для повышения устойчивости к будущим кризисам и создания основы для долгосрочного и инклюзивного развития страны, — отметила премьер Наталья Гаврилица.

Стратегия — это долгосрочный национальный документ, который описывает направления развития страны и адаптирует приоритеты, цели, показатели и задачи международных обязательств, взятых Молдовой, к национальному контексту. В частности, речь идёт о Соглашении об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом и обязательствах, вытекающих из статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, а также о программе в области устойчивого развития до 2030 года.

По словам генерального секретаря правительства Думитру Удри, необходимость документа определяется обеспечением единой и последовательной основы, которая укрепит государственную политику.

– Актуальность стратегического документа также обусловлена ​​новыми экономическими, социальными реалиями и реалиями в области безопасности, которые затрагивают Республику Молдова, а также весь регион или даже мир. Пандемия COVID-19, энергетический кризис, быстрый рост цен, повторяющиеся засухи и наводнения, экономические кризисы и кризис в области безопасности, вызванный военным вторжением Российской Федерации в Украину, подчеркивают важность планирования, — сказал чиновник.

Для устойчивого развития нашей страны важнейшими измерениями качества жизни являются: доходы, условия жизни, образование, культура, здоровье, социальная солидарность, доверие к власти, доверие к правосудию, безопасность человека, качество окружающей среды и др. Цели стратегии отвечают насущным потребностям общества. В этой связи документ устанавливает прямую связь между стремлением к благосостоянию, с одной стороны, и политикой, которая будет способствовать достижению этих целей, с другой.

Кроме того, документ будет направлять помощь партнёров по развитию Республики Молдова в зависимости от национальных приоритетов развития и обеспечит лучшую координацию проектов и имеющихся ресурсов. Ещё одной миссией стратегии станет мобилизация представителей гражданского общества и научного сообщества для усиления их совместных усилий в приоритетных секторах и сферах, обеспечивающих качество жизни, сообщает moldpres.md.

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