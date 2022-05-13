Правительство Гаврилицы отклонило инициативу БКС о постоянном нейтралитете: Она несвоевременна

Правительство Гаврилицы отклонило инициативу БКС о постоянном нейтралитете: Она несвоевременна

Правительство ПДС считает несвоевременным принятие законопроекта о постоянном нейтралитете, предложенного фракцией Блока коммунистов и социалистов. Кабинет министров вынес отрицательное заключение по этому поводу.

В документе отмечается, что принятию данной инициативы должно предшествовать обширное исследование с участием экспертов в данной области, а также его вынесение на суд общественности.

Депутаты БКС ранее призвали парламентское большинство принять законопроект о постоянном нейтралитете Республики Молдова, чтобы уберечь страну от возможного втягивания в военные конфликты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md