Правительство Гаврилицы отклонило инициативу БКС о постоянном нейтралитете: Она несвоевременна

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Правительство ПДС считает несвоевременным принятие законопроекта о постоянном нейтралитете, предложенного фракцией Блока коммунистов и социалистов. Кабинет министров вынес отрицательное заключение по этому поводу.

В документе отмечается, что принятию данной инициативы должно предшествовать обширное исследование с участием экспертов в данной области, а также его вынесение на суд общественности.

Депутаты БКС ранее призвали парламентское большинство принять законопроект о постоянном нейтралитете Республики Молдова, чтобы уберечь страну от возможного втягивания в военные конфликты.

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