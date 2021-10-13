Правительство Гаврилицы не хочет бесплатно кормить детей в школах

Правительство Натальи Гаврилицы отказывается обеспечить бесплатным питанием учащихся V-IX классов. Кабинет министров вынес отрицательное заключение соответствующей инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов по причине того, что она «слишком дорого» обойдётся бюджету.
Ранее данный проект на заседании парламента не поддержали и депутаты ПДС.
В настоящее время в школах бесплатно кормят только учащихся начальных классов.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Забота о детях это самое первое что должно было произойти в любом государстве.
Но.увы.людям бездетным это не понять.