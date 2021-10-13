Правительство Гаврилицы не хочет бесплатно кормить детей в школах

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Правительство Натальи Гаврилицы отказывается обеспечить бесплатным питанием учащихся V-IX классов. Кабинет министров вынес отрицательное заключение соответствующей инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов по причине того, что она «слишком дорого» обойдётся бюджету.

Ранее данный проект на заседании парламента не поддержали и депутаты ПДС.

В настоящее время в школах бесплатно кормят только учащихся начальных классов.

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