Правительство Гаврилицы не хочет бесплатно кормить детей в школах

Правительство Гаврилицы не хочет бесплатно кормить детей в школах

Правительство Натальи Гаврилицы отказывается обеспечить бесплатным питанием учащихся V-IX классов. Кабинет министров вынес отрицательное заключение соответствующей инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов по причине того, что она «слишком дорого» обойдётся бюджету.

Ранее данный проект на заседании парламента не поддержали и депутаты ПДС.

В настоящее время в школах бесплатно кормят только учащихся начальных классов.

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Комментарии (1)

  1. Забота о детях это самое первое что должно было произойти в любом государстве.
    Но.увы.людям бездетным это не понять.

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