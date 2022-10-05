Правительство Гаврилицы намерено ещё на 60 дней продлить режим ЧП в Молдове

Правительство Гаврилицы намерено ещё на 60 дней продлить режим ЧП в Молдове
С 7 октября режим ЧП в Молдове может быть продлён ещё на 60 дней. Соответствующее постановление приняло сегодня правительство. Его представят на рассмотрение парламенту завтра. 

Как отметила глава МВД Анна Ревенко, необходимость продления режима ЧП обусловлена рисками и угрозами в адрес национальной безопасности, а также обеспечения РМ энергоресурсами в холодный период года.

Напомним, режим чрезвычайного положения действует в Молдове с 24 февраля.

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