Правительство ещё не знает, на сколько будут проиндексированы пенсии с 1 апреля

Правительство ещё не знает, на сколько будут проиндексированы пенсии с 1 апреля

Правительство пока не знает, на сколько процентов будут проиндексированы пенсии с 1 апреля. Министр труда и социальной защиты Марчел Спэтарь говорит, что ведомство ждёт информацию от Нацбюро статистики. 

– В этом году у нас будет практически две индексации – индексация согласно индексу потребления и увеличение пенсий с учётом экономического роста. В начале следующей недели мы ждём эту информацию от Национального бюро статистики, после чего представим конкретные цифры, – сказал министр, пишет Canal2. 

Напомним, ПДС отменила введённую социалистами двойную индексацию пенсий. В последний раз, 1 октября 2021 года, их проиндексировали на 3,86%.

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