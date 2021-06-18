Правительство должно помочь аграриям, – Додон (ВИДЕО)

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Лучше направить денежные средства на поддержку сельхозпроизводителей, чей урожай пострадал от ливней и града, чем на открытие большего числа участков за рубежом. Так считает Игорь Додон. Это мнение председатель ПСРМ выразил в рамках нового выпуска своего видеоблога.

– Только на прошлой неделе Минсельхоз оценил ущерб более чем в 40 млн леев. На этой неделе, думаю, будет еще 30-40 млн. Так что лучше – направить 70-80 или 100-200 млн леев на сельское хозяйство или искать ещё 30-40 млн на избирательные участки за рубежом? Я выбираю сельхозпроизводителей. Считаю, что нужно помочь гражданам, находящимся в стране, у которых есть своё дело и которые сейчас несут убытки. Так что в условиях, когда дожди действительно создают много проблем, нужно найти деньги и помочь нашим экономическим агентам, – сказал он.

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