Правительство держит в тайне стоимость газа, приобретаемого у альтернативных источников

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Правительство скрывает цену, по которой Молдова покупает газ у альтернативных источников. В рамках брифинга для прессы Андрей Спыну отказался назвать цифру, отметив лишь, что в настоящее время закупается только тот объём “голубого топлива”, который необходим для поддержания нормального давления в системе.

– Я не могу сказать вам, какая цена, я не вхожу в комиссию. На данный момент мы закупаем газ у “Energocom” только для поддержания давления, – заявил министр инфраструктуры и регионального развития.

Спыну также ушёл от ответа на вопрос, по какой цене Молдова будет закупать газ у альтернативных источников после 1 ноября, если контракт с “Газпромом” не будет продлён. При этом он подтвердил, что Россия предлагала Молдове закупать газ по спотовой цене, но с 25%-ной скидкой. Как пишут СМИ, речь шла об около 600 долларов за тысячу кубов.

Спыну сообщил журналистам, что переговоры с “Газпромом” продолжатся в среду. Молдавский чиновник встретится в Санкт-Петербурге с главой компании Алексеем Миллером.

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