Правительство держит слово! Сотни экономических агентов уже получили обещанную кабмином финансовую помощь

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445 экономических агентов страны уже получили порядка 25 млн леев от государства в виде субвенций на выплату взносов и налогов с фонда оплаты труда. Об этом сообщил Ион Кику.

В то же время 24 экономических агента начали получать субвенции на покрытие процентов по взятым ими кредитам. В этой цели уже было выделено 176 тысяч леев. Как отметил премьер, данный процесс набирает обороты.

Напомним, по инициативе президента Игоря Додона сумма субвенций для предприятий, которые были обязаны полностью или частично приостановить свою работу, составляет от 60% до 100% от суммы налога на прибыль и других обязательных платежей. Также по предложению президента была увеличена и сумма кредитов, по которым оплату процентных ставок берет на себя государство. Она составляет 6 месячных фондов оплаты труда. Эта мера распространяется и на займы, полученные в небанковских финансовых учреждениях.

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