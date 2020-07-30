Правила транзита через Румынию: что нужно знать молдавским путешественникам

Правила транзита через Румынию: что нужно знать молдавским путешественникам

У наших сограждан есть только 36 часов для проезда транзитом по территории соседнего государства.

Посольство Республики Молдова приветствует решение болгарских властей разрешить нашим гражданам въезжать в Болгарию с 28 июля при представлении отрицательного теста на COVID-19 на английском языке, проведенного не позднее, чем за 72 часа до въезда в Болгарию. В то же время ведомство отмечает, что для транзита через Румынию граждане Республики Молдова должны будут предоставить румынским пограничным органам подтверждающие документы, касающиеся цели пребывания в Болгарии (бронирование гостиниц), медицинскую страховку, результаты ПЦР-теста и проездные документы, передаёт moldpres.md.

Посольство рекомендует двигаться в сторону Болгарии через транзитный коридор, одобренный румынскими властями для автомобильного транспорта: Леушень, Албица, Текуч, Фокшань, Бузэу, Бухарест, Джурджу, Русе.

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