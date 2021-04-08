“Правая рука” Майи Санду, Игорь Гросу, обвиняется в утаивании доходов и искажении стоимости имущества

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Лидер ПДС Игорь Гросу обвиняется в утаивании почти 238 тысяч леев и намеренном снижении реальной стоимости дома, в котором живёт, в декларации об имуществе. Депутат ПСРМ Виталий Евтодьев обратился сегодня по этому поводу в Национальный орган по неподкупности.

Социалист обращает внимание ведомства на выявленные несоответствия в документе. Так, в ежегодных декларациях, поданных Гросу в НОН в 2018-2020 годах, отсутствует упоминание о доходе в размере 237 825,22 лея, полученном в результате решения суда супругой депутата.

Кроме того, в декларациях за 2012-2017 годы Гросу указывал, что его дом стоит 468,872 лея, а во всех последующих цена ниже более чем в два раза – 231,721 лей. Аналогичная картина складывается и в отношении квартиры площадью 47,2 квадратных метра. В то же время из документов “исчезло” торговое помещение площадью 30.6 квадратных метров, которым Гросу владеет с 2011 году, и которое он указал в декларации во время кампании по парламентским выборам 2019 года, пишет ntv.md.

– Надеюсь, что будут приняты все законные меры для привлечения к ответственности депутата Игоря Гросу, позволившего себе назвать граждан Молдовы , живущих в приднестровском регионе, “сепаратистами”, – подчеркнул Евтодьев.

Сам Гросу на момент выхода публикации несоответствия в своей декларации о доходах не прокомментировал.

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