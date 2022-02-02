Права за 700 евро и поддельный сертификат: двух нарушителей выявили на границе

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Сотрудники Пограничной полиции проверили 37-летнего пассажира рейса Молдова-Германия. В портмоне мужчины нашли водительское удостоверение, выданное компетентными органами Словакии.

В ходе проверки на спецоборудовании в документе выявили признаки фальсификации. Гражданин признался, что приобрёл права в 2019 году через посредников, заплатив 700 евро.

В тот же день другой гражданин предъявил справку о прохождении курса вакцинации. Проверка в базе данных показала, что документ был поддельным. Мужчина утверждал, что привился в медицинском учреждении по месту проживания, но несоответствия разъяснить не мог.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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