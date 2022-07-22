Права за 1800 евро: двое жителей Дрокии задержаны за взятку

Права за 1800 евро: двое жителей Дрокии задержаны за взятку

Мужчины находятся под следствием по делу о коррупции.

По данным НАЦ, подозреваемые потребовали 1800 евро за помощь в получении водительских прав категории «В».

Сотрудники антикоррупционной службы под прикрытием провели контрольную передачу первого транша суммы. В итоге один из подозреваемых получил 100 евро за справку, подтверждающую посещение уроков вождения, необходимых для допуска к экзаменам.

В квартирах подозреваемых также были произведены обыски. Мужчинам грозит до 7 лет тюрьмы или крупный уголовный штраф.

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