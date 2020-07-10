Права “про запас”: молдаванина с поддельными документами задержали на румынской границе

0

Сотрудники Пограничной полиции Румынии обнаружили поддельные водительские права у мужчины из Молдовы. Инцидент произошёл 9 июля в пункте пропуска “Галац-Яссы”.

32-летний гражданин РМ находился за рулём фуры с прицепом, пишет echipa.md. На пограничном контроле мужчина показал водительские права, выданные молдавскими властями. Оказалось, что это подделка. Водитель признался, что “купил” документ за 50 евро и возил его с собой на случай, если нарушит ПДД.

По факту использования поддельного официального документа был составлен протокол. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.