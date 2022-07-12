Права потребителя: как уберечься от покупки некачественных продуктов

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При покупке товара животного и неживотного происхождения потребитель имеет право запросить у продавца документ, подтверждающий его качество: сертификат качества, сертификат безопасности или отчёт о проведённых анализах, выданный аккредитованной в этой области лабораторией. Об этом рассказал заместитель генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей (НАБПП) Aфанасий Тарлев.

Напомним, что накануне НАБПП изъяло из продажи крупную партию импортированных дынь, в которых был повышен уровень содержания нитратов. В связи с этим замдиректора ведомства отметил, что потребители перед покупкой того или иного товара должны убедиться в том, что на него были выданы документы, подтверждающие качество, безопасность и безвредность, передаёт ipn.md.

– Нитраты или пестициды используются для придания привлекательного внешнего вида продукту. Недостаточно, чтобы продукт как животного, так и неживотного происхождения имел физически привлекательный внешний вид, но надо всё же убедиться, что сам продукт безвреден. Сделать это можно только на основании соответствующих документов. Потребитель вправе запросить у продавца или оператора в сфере питания подтверждающие качество продукции сертификаты, – сказал заместитель директора НАБПП.

По его словам, не стоит покупать продукты у уличных торговцев, а только в авторизированных торговых предприятиях или прошедших санитарно-ветеринарную регистрацию учреждениях, поскольку они подлежат контролю со стороны Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

В случае выявленных нарушений граждан просят обращаться с заявлением в агентство по номеру 0 (22) 26 46 43.

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