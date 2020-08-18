Практически во всех учебных заведениях Ботаники завершён ремонт (ФОТО)

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Осталось несколько учреждений, где ещё ведутся работы. Об этом сообщил вице-претор этого сектора Юрий Витнянский.

Он отметил, что на проведение ремонта в 36 учебных заведениях, находящихся на балансе управления образования сектора Ботаника, было выделено 17,5 млн леев. За качеством выполняемых работ следит ряд муниципальных служб.

В случае выявления нарушений будут применяться жёсткие меры. К концу августа все учебные заведения должны быть готовы к открытию, – добавил Витнянский.

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