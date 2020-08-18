Практически во всех учебных заведениях Ботаники завершён ремонт (ФОТО)

Практически во всех учебных заведениях Ботаники завершён ремонт (ФОТО)

Осталось несколько учреждений, где ещё ведутся работы. Об этом сообщил вице-претор этого сектора Юрий Витнянский.

Он отметил, что на проведение ремонта в 36 учебных заведениях, находящихся на балансе управления образования сектора Ботаника, было выделено 17,5 млн леев. За качеством выполняемых работ следит ряд муниципальных служб.

В случае выявления нарушений будут применяться жёсткие меры. К концу августа все учебные заведения должны быть готовы к открытию, – добавил Витнянский.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md