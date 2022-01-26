Практически каждый второй тест на ковид в столице – положительный

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До сих пор в дополнительных 16 пунктах тестирования на COVID-19, установленных в Кишинёве, анализ взяли у 4555 человек. В 1820 случаях тест был положительный.

– Результат теста на COVID-19 почти каждого второго человека, проверенного специалистами, – положительный, — рассказал врио начальника Главного управления здравоохранения и социальной помощи Борис Гылкэ.

По его словам, 16 пунктов тестирования, установленных муниципальными властями в сотрудничестве с Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям, будут работать ещё две недели, однако их деятельность может быть продлена в зависимости от развития пандемической ситуации.

Вчера в Республике Молдова было проведено 18 267 тестов, подтверждено 5 138 случаев заражения новым коронавирусом. Власти объявили чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения на всей территории Республики Молдова с 22 января по 20 февраля, напоминает moldpres.md.

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