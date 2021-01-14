ППДП о Санду: Требовала отставки правительства Кику, а что делать дальше – не знает

ППДП о Санду: Требовала отставки правительства Кику, а что делать дальше – не знает

Майя Санду требовала и получила отставку правительства Иона Кику, но у неё нет плана, как действовать дальше. Так считает вице-председатель ППДП Игорь Мунтяну.

⁃ Мы принимали участие в консультациях с Майей Санду и озвучили все возможные последствия этого политического кризиса. Когда ты выдвигаешь вотум недоверия и готов голосовать за него в парламенте, у тебя должен быть план: ты хочешь поменять правительство, которое называешь катастрофой. Но проблема в том, на что его менять, – заявил Мунтяну.

При этом, добавил представитель ППДП, должна быть соблюдена Конституция.

⁃ Есть консенсус в отношении проведения досрочных выборов, но не любой ценой, – заявил он на Radio Sputnik.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Ну надо же, кому-то стало понятно, что Сцанда – немая утка. Которая крякает по заказу из определенного места. И если оттуда не скажут, что делать, она и крякать не будет

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md