“Позор! Предатель!”: перед домом перебежчика Гацкана прошла акция протеста (ВИДЕО)

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Депутаты и сторонники Партии социалистов провели сегодня вечером акцию протеста перед домом Штефана Гацкана, который этим утром заявил, что выходит из фракции ПСРМ и присоединяется к группировке Владимира Плахотнюка “Про-Молдова”.

Вице-председатель Парламента РМ, исполнительный секретарь Влад Батрынча отметил, что Гацкан продался Плахотнюку, и за это должен сдать мандат.

– Вы коррупционер и предатель! – заявил Батрынча.

Депутат ПСРМ Василий Боля считает, что Гацкан должен извиниться перед жителями Хынчешт, которые поверили ему.

– Гацкана купили, как лук на рынке, – возмутился Боля.

Социалист Григорий Новак подчеркнул, что, будучи врачом, Штефан Гацкан должен подавать пример своим коллегам, однако вместо этого он решил на высшем уровне продвигать коррупцию.

– У вас нет ничего святого. Вы не заслуживаете уважения, люди будут плевать вам в лицо, – сказал Новак.

Старейшина ПСРМ Эдуард Смирнов отметил, что Гацкан предал не только ПСРМ и своих избирателей, но и всех граждан РМ, которые выступают против политического “туризма”. А депутат Партии социалистов Владимир Односталко заявил, что после сегодняшнего поступка Гацкан больше не имеет право называть себя врачом.

– Он оказался обыкновенным подлецом, – добавил он.

Участники акции скандировали: “Требуем сложить мандат!”, “Предатель!”, “Позор!”.

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