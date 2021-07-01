“Позор!”, “Откройте российский рынок!”, “Где обещанная помощь?”: десятки аграриев протестуют у президентуры (ФОТО)

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Накипело! Десятки фермеров пришли сегодня к зданию президентуры. Аграрии возмущены, что Майя Санду настаивает на том, чтобы деньги из резервного фонда были направлены на открытие дополнительных участков за границей, а не на помощь аграриям, пострадавшим от стихии. Они также требуют от Санду открыть российский рынок, чтобы они могли сбыть свой товар.

– “Аграрии тоже хорошие люди, и они нуждаются в помощи!”, “Где обещанная помощь?”, “Вы даёте деньги на выборы, а на народ денег нет?”, “Майя Санду обещала помочь нам, но проблем стало ещё больше”, “Литр дизельного топлива стоит на 5 леев дороже. Что дальше?”, – кричат возмущенные фермеры.

Они принесли к зданию президентуры несколько ящиков с овощами и фруктами. Фермеры отметили, что их урожай портится в садах и полях, так как им некуда его продавать.

Никто из администрации президента к протестующим не вышел.

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