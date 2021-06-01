“Позор!”: Майю Санду прогнали из Единец (ВИДЕО)

“Позор!”: Майю Санду прогнали из Единец (ВИДЕО)

Возмущенные отношением президента граждане прогнали Майю Санду из Единец. “Позор!”, “Уезжай из страны!”, “На свалку!”, – скандировали люди, пока Санду шла к машине. На встречу с главой государства не пустили даже пенсионеров – пожилых женщину и мужчину окружили шесть офицеров СГУ.  

Те, кому всё же удалось попасть на встречу с Санду, ответов на заданные вопросы так и не услышали. Когда повысятся пенсии и зарплаты, почему растут цены, кому и почему отдали Джурджулештский порт – президент не знает.

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Комментарии (1)

  1. Цветы она несет, пиарщица чудная.. Да кто тебе подарит, только если на кладбище, да и то не потратился бы!!

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