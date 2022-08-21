Познакомился с девушкой в соцсетях и при первой же встрече убил: жуткое преступление в Леова

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19-летний парень заявил в полицию на своего 18-летнего приятеля, обвинив его в нападении на девушку. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили множественные следы преступления, а после и труп, прикрытый ветками и сухой травой. 17-летнюю уроженку Леова ударили ножом в шею и в живот, ранения оказались смертельными.

Как удалось выяснить правоохранителям, молодые люди познакомились с девушкой в соцсетях и впервые встретились. В какой-то момент между ними возник конфликт по поводу того, кто должен был заплатить за поездку в такси. Один из парней вытащил нож и убил новую знакомую. Второй убежал и вызвал полицию.

Оба молодых человека были задержаны и дают показания. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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