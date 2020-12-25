Позиция социалистов будет решающей для большинства политических процессов, – Додон (ВИДЕО)

Игорь Додон обратился к членам своей команды.

– Мы вместе уже почти 10 лет – в декабре 2011 года я стал председателем Партии социалистов. На разных этапах у нас были разные сложности, через которые мы прошли вместе, и я всё время вам говорил: что будет через год, два, три, пять, шесть, семь. Будьте уверены, что все вместе мы справимся: рядовые члены партии, сельские и районные советники, примары, председатели районов – все вместе! Начинается очень интересный, сложный, но очень важный период, когда голоса и позиция социалистов будет решающей для большинства политических процессов, – заверил он.