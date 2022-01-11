Позиция «Молдовагаз» по изменению тарифа будет озвучена после 20 января

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Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Позиция АО «Молдовагаз» по вопросу возможных изменений тарифа на природный газ для конечных потребителей, который утверждается Национальным агентством по регулированию в энергетике, будет окончательно сформирована и озвучена после 20 января текущего года, – отмечается в послании.

Напомним, сегодня Андрей Спыну подтвердил, что тариф, скорее всего, вырастет с 1 февраля.

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