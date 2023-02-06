Пожизненный срок в Молдове отбывают 129 человек

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Всего в пенитенциарных учреждениях страны содержатся 6 030 человек. 129 приговорены к пожизненному заключению. Все они были признаны виновными в особо тяжких преступлениях и отбывают наказание в тюрьме №17 в Резине. У некоторых из них есть шанс вернуться на свободу при определённых условиях.

В Национальной администрации тюрем уточнили, что самому молодому заключённому, отбывающему пожизненный срок, 21 год, а самому старшему – 73 года. Большинство заключённых, приговоренных к пожизненному сроку, имеют среднее и неполное среднее образование. Шесть имеют высшее образование, а у одного нет образования, передаёт ipn.md.

Приговорены к пожизненному заключению только мужчины. В нынешней редакции Уголовного кодекса говорится, что это наказание не может применяться к женщинам и несовершеннолетним.

Сравнительный анализ за последние десять лет свидетельствует об увеличении в Молдове числа людей, приговорённых к пожизненному заключению.

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