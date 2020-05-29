Пожизненное заключение грозит гражданке Молдовы, вербовавшей соотечественниц для интим-услуг в Греции

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гражданки Молдовы, обвиняемой в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Женщина завербовала 5 девушек, в том числе одну несовершеннолетнюю, для занятия проституцией в Греции.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, ранее 43-летняя обвиняемая из Кантемира была объявлена в розыск, а на данный момент находится под домашним арестом. Согласно действующему законодательству, ей грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Это второй человек, чьё уголовное дело по данному факту передано в суд, после того, как в декабре 2019 года на скамью подсудимых попал 25-летний мужчина.

В деле фигурируют более 10 человек из Албании, Болгарии, Германии, Греции и Молдовы. Жертв заставляли “обслуживать” более 10 клиентов в день. Более того, одна из наших соотечественниц сделала операцию на более чем 5 000 евро, чтобы после неё привлекать большее число клиентов. Эти деньги она должна была вернуть “работодателям”.

Главой ОПГ был гражданин Албании. Он находится под следствием в Греции.

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