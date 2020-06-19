Поживиться не удалось: из магазина в Бельцах украли пустой кассовый аппарат

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В Бельцах ограбили продуктовый магазин. Инцидент произошёл в ночь на 17 июня.

25-летний бельчанин сломал входную дверь и вынес кассовый аппарат. Информацию для nordnews.md подтвердила пресс-секретарь ИП Бельц Евгения Молчанова. В тот же день полиция задержала грабителя. Молодой человек сознался в содеянном. Как выяснилось, в украденном кассовом аппарате не было ни одного лея, пишет источник.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф до 50 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов или лишение свободы сроком до 4 лет.

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