Пожилые супруги погибли при пожаре в собственном доме

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Крупное возгорание произошло накануне в селе Ержово. На место происшествия прибыло два пожарных расчёта.

Спасатели обнаружили в комнате два обгоревших тела. Погибла пожилая пара, 80-летние мужчина и женщина, пишет mvdpmr.org.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Жилой дом выгорел практически полностью.

Специалисты рассматривают две версии случившегося: неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Родственники погибших пояснили, что супруги обогревали помещение электрокамином.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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