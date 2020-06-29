Пожилой мужчина попал под колёса машины в Тирасполе: пострадавший в больнице

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ДТП произошло в понедельник, 29 июня, по улице Мира в Тирасполе. Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на пешехода.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, пожилой мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали. У него сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы рёбер.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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