Пожилой мужчина попал под колёса машины в Тирасполе: пострадавший в больнице

Пожилой мужчина попал под колёса машины в Тирасполе: пострадавший в больнице

ДТП произошло в понедельник, 29 июня, по улице Мира в Тирасполе. Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на пешехода.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, пожилой мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали. У него сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы рёбер.

По факту ДТП проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md