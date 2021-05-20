Пожили на широкую ногу: школьница украла более 3 тысяч долларов из тайника, найденного в доме подруги

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Маме девочка сказала, что нашла деньги у гаражей. На чужие сбережения была куплена стиральная машинка, спортивный велосипед, одежда, косметика, были погашены долги. Несовершеннолетняя сделала подарки подружкам, посещала пиццерию, каталась на такси.

О пропаже крупной суммы заявил 37-летний житель одного из населённых пунктов Приднестровья. Мужчина пояснил, что 3300 долларов США находились в шкатулке, в одной из комнат его частного домовладения. Когда именно пропали деньги, он не знал, но ещё неделю назад они были на месте.

Правоохранители начали отрабатывать круг подозреваемых лиц, проверяли всех, кто был вхож в дом. В результате проведённых мероприятий выяснили, что хищение совершила подружка одной из дочерей заявителя. Девочка 10 лет ранее не попадала в поле зрения правоохранителей, на учёте не состояла, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, деньги из шкатулки она брала дважды. Приносила их домой частями. Часть валюты, которую не успели потратить, была изъята. Изъяты и все ценности, приобретённые на краденые деньги.

В силу своего возраста юная правонарушительница за совершение кражи не может быть привлечена к уголовной ответственности. Школьницу поставят на профилактический учёт в инспекции по делам несовершеннолетних. Родители будут привлечены к административной ответственности.

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