Пожилая женщина упала в колодец в Комрате

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Пожилая жительница Комрата упала в колодец. Достать её оттуда сбежались соседи. На помощь прибыли и спасатели.

В бассейне глубиной в два метра было около 60 сантиметров воды. Вода стала своего рода «подушкой безопасности» для упавшей пожилой женщины.

На крики о помощи сбежались соседи и достали пострадавшую из колодца. Подоспевшие на место ЧП спасатели оказали пенсионерке первую медицинскую помощь, сообщает gagauzinfo.md.

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу Комрата в удовлетворительном состоянии.

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