Пожилая женщина получила серьёзную травму, разнимая дерущихся собутыльников

0

О пожилой пациентке, поступившей в клиническую больницу из села Бычок Григориопольского района, медики сообщили правоохранителям. Женщина рассказала врачам, что ногу ей сломал односельчанин.

В ходе разбирательства было установлено, что ранее судимый 54-летний сельчанин зашёл в гости к супругу потерпевшей. На кухне, во время застолья, между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Женщина не смогла их разнять и засобиралась позвать на помощь кого-то из соседей. Гость толкнул хозяйку дома, а когда она упала, дважды ударил её ногой. У потерпевшей диагностирован закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По данному факту проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.