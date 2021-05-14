Пожилая рыбничанка серьёзно пострадала в ДТП

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В Рыбнице на перекрёстке произошла авария. 50-летняя женщина за рулём Toyota проигнорировала знак «Уступи дорогу» и совершила столкновение с автомобилем Nissan.

Удар был такой силы, что Nissan выбросило с проезжей части на обочину, сообщает пресс-центр МВД ПМР. В больницу доставили 80-летнюю пассажирку Toyota, врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и сотрясение.

На обследовании находятся водитель автомобиля Nissan и пассажир – 7-летняя девочка. Их диагнозы устанавливаются.

По данным автоинспекторов, оба водителя трезвы. По факту ДТП проводится разбирательство.

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