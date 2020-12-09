Пожилая пара сельчан погибла при пожаре из-за непотушенной сигареты

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В Рыбницком районе в частном доме были обнаружены тела 51-летнего мужчины и 63-летней женщины.

Неладное заподозрил сосед, когда пришёл навестить товарища, но к нему никто не вышел. Мужчину насторожила копоть на оконной раме, пишет novostipmr.com.

Выяснилось, что причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём. Это могла быть брошенная спичка или окурок. Сожители злоупотребляли спиртным и часто курили в помещении.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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