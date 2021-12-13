Пожилая бельчанка угодила под колёса машины (ВИДЕО)

Пожилая бельчанка угодила под колёса машины (ВИДЕО)

71-летняя женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

Авария произошла накануне вечером. По данным пресс-секретаря инспектората полиции Бельц Жанны Молчановой, за рулём автомобиля находился 27-летний мужчина. Из-за темноты и дождя он заметил женщину в последний момент и не успел затормозить, пишет echipa.md.

Пострадавшую в результате наезда пенсионерку госпитализировали. Обстоятельства выясняются.

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