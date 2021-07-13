Пожелтевшая Молдова

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О том, какой выбор сделали граждане РМ

В минувшее воскресенье в нашей стране прошли внеочередные парламентские выборы. По предварительным результатам в законодательный орган страны прошли три политформирования – партия «Действие и солидарность» (ПДС), Блок ПКРМ-ПСРМ и Партия ШОР.

Впервые в истории

По данным Центральной избирательной комиссии, всеобщая явка на прошедших парламентских выборах составила 1 млн 467,2 тыс. человек, что соответствует 48,41% граждан РМ, включённых в избирательные списки. Как и предполагал ряд экспертов, 11 июля была зарегистрирована самая низкая явка избирателей на участки за всю историю организации парламентских выборов в независимой Молдове. Для сравнения, в 2019 году к урнам для голосования вышли более 50% граждан с правом голоса, в 2014-м – 57%. Самая высокая явка была в 2010 году – 63%.

На этих выборах были зарегистрированы 23 электоральных конкурента – партии, блоки и один независимый кандидат. Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в законодательный орган страны составляет: для партии или социально-политической организации – 5%, для избирательного блока – 7%, для независимого кандидата – 2%.

Таким образом из 23 электоральных конкурентов в парламент прошли три политформирования – ПДС, Блок ПКРМ-ПСРМ и Партия ШОР. Наибольшее количество голосов (52,80%) было отдано за ПДС, 27,17% – за Блок коммунистов и социалистов и 5,74% – за Партию ШОР. Электоральный блок «Ренато Усатый», лидер которого утверждал, что пройдёт в парламент, набрав 4,1% голосов, не преодолел избирательный порог. 15 участников предвыборной гонки получили менее 1% голосов избирателей.

Как отметил на пресс-конференции председатель ЦИК Дорин Чмил, к урнам для голосования вышли 54,35% женщин и 45,65% мужчин. Наиболее активными были граждане старше 56 лет (33%). Меньше интересовалась выборами молодёжь в возрасте до 25 лет (7%). Среди представителей молдавской диаспоры за рубежом наибольшая мобилизация наблюдалась на избирательных участках в Париже, Лондоне, Болонье, Парме, Берлине и Падуя.

– На подведение окончательных итогов выборов законодательство Молдовы отводит Центральной избирательной комиссии пять дней, то есть до 19 июля 2021 года, – подчеркнул глава Центризбиркома. – Затем ЦИК должен представить Конституционному суду документы, предусмотренные Кодексом о выборах, и список избранных депутатов в течение 24 часов после подведения итогов – до 20 июля. КС утверждает или отклоняет эти результаты в течение пяти дней после получения документов – до 25 июля.

У Зеленского на Украине пару лет назад был рейтинг почти 80%, сегодня – всего 17%. То же самое ждёт и ПДС через 1,5-2 года, ведь работать – это не критиковать, будучи в оппозиции. Теперь Санду, ЕЁ парламентское большинство и ЕЁ правительство за всё в ответе…

Пиррова победа

Итоги голосования одних порадовали, других – расстроили. Член ПДС М. Попшой написал на своей странице в Фейсбуке, что с получением их партией большинства в парламенте в Молдове грядут хорошие времена. Более сдержанные в оценках эксперты считают, что победу партии «Действие и солидарность» скорее можно назвать «пирровой победой», потому что главное ещё впереди – как эта политическая сила покажет себя в деле, сумеет ли провести реформы и управлять государством.

Политолог Борис Шаповалов также считает, что время покажет, на что способны «пасовцы».

– У Зеленского на Украине пару лет назад рейтинг был почти 80%, сегодня – всего 17%, – отметил политолог. – То же самое ждёт и ПДС через 1,5-2 года, ведь работать – это не критиковать, будучи в оппозиции. Теперь Санду, её парламентское большинство и её правительство за всё в ответе…

Да, теперь ПДС, получив 63 мандата, должна показать всем, как правильно управлять страной. Отговорки не принимаются.

Анастасия Погодина