Пожароопасный порт

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О многократных возгораниях на стратегически важном объекте РМ

Анастасия Погодина, info@aif.md

Минувшая неделя была крайне напряжённой в Джурджулештском порту. С 16 по 20 января там вспыхнули один за другим два пожара.

Укрощение огня

Первый случился 16 января. Тогда в порту загорелся и обрушился резервуар для хранения шрота подсолнечника. Возгорание удалось потушить достаточно быстро.

20 января утром в порту загорелся второй резервуар для хранения шрота подсолнечника вместимостью 1100 тонн. На этот раз стихию укротить быстро не получилось. С ней боролись пять бригад спасателей и пожарных. Тушение пожара продолжалось почти двое суток, до 01:49 22 января. Пожарным удалось локализовать очаг возгорания. Для этого им под контролем специалистов пришлось обрушить конструкцию элеватора.

В лесополосе, прилегающей к Джурджулештскому порту, повышен уровень загрязнения воздуха, содержание фенола в нём выше нормы в 1,2–3,3 раза.

Угроза инфраструктуре

Возгорания вызвали серьёзную озабоченность молдавских властей. 20 января министр внутренних дел Анна Ревенко в сопровождении группы специалистов Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) и Генерального инспектората пограничной полиции выехала на место происшествия, а в сообщении МВД для прессы отмечалось, что подобные пожары «ставят под угрозу критически важную инфраструктуру национального значения и безопасность в приграничной зоне». Как отметили в министерстве, 20 января произошло уже пятое вмешательство ГИЧС за последние несколько месяцев. (К слову, 30 декабря в порту тоже случился пожар. Загорелся один из металлических резервуаров для хранения гранул.)

Волнуются власти и по причине того, что повторяющиеся пожары в Джурджулештском порту могут отрицательно сказаться на международных отношениях, ведь на этом объекте сходятся три государства – Молдова, Румыния и Украина, последнее – находящееся в состоянии войны. Дело в том, что неподалёку от складов, где происходят возгорания, проходит железная дорога. Если она пострадает из-за пожара, то деятельность порта будет парализована.

Были опасения и по поводу того, чтобы огонь не перекинулся и на склады горючего, расположенные рядом с элеватором. Тогда бы не удалось предотвратить взрывы и разрушения как железнодорожной инфраструктуры, так и объектов в самом порту.

Чтобы избежать распространения пожаров в порту Джурджулешты, Госинспекция по чрезвычайным ситуациям создала там постоянный пост наблюдения. Органы правопорядка начали расследование, идёт сбор доказательств для выяснения настоящей причины возгораний. «Сделанные выводы будут представлены Комиссии по чрезвычайным ситуациям с предложением ввести чрезвычайные меры для защиты жизни людей, их качества жизни, а также критических инфраструктур стратегического значения, таких как железная дорога, расположенная поблизости мест, где происходят пожары», – говорится в пресс-релизе МВД.

Перебор с фенолом

По результатам предварительного исследования, проведённого специалистами экологической лаборатории Агентства по охране окружающей среды РМ совместно с передвижной лабораторией из Румынии, выяснилось, что возгорание шрота в резервуаре отрицательно сказалось на качестве воздуха. Установлено, что в лесополосе, прилегающей к Джурджулештскому порту, повышен уровень загрязнения воздуха, содержание фенола в нём выше нормы в 1,2–3,3 раза. Результаты других проб воздуха, взятых в разных местах, на различных расстояниях от места возгорания, будут обнародованы позже, по мере их выявления.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица призвала обратить внимание на то, как в порту соблюдаются правила пожарной безопасности, выяснить, почему не были выполнены предписания межведомственных комиссий конца прошлого года. По распоряжению главы кабмина будут проверены все элеваторы в стране, чтобы впредь не допускать подобных инцидентов.

P. S. Когда номер готовился к печати, стало известно, что пожарные продолжают тушение локализованного очага возгорания в порту, тяжёлая техника разбирает разрушенную конструкцию.

Вместе с тем, по решению Инспекции по охране окружающей среды, с 24 января приостановлена деятельность Danube Oil Company до устранения выявленных нарушений. Выяснилось, что у экономического агента не было экологической экспертизы объекта, экологического разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Агентство по техническому надзору издало распоряжение в течение 60 дней снести резервуары, не отвечающие требованиям. Специалисты, изучившие документацию, пришли к выводу, что «проектное решение, принятое для хранения отходов переработки семян подсолнечника, не соответствовало техническому паспорту, так как конусные резервуары предназначены для неклейких и неагрессивных материалов». А неправильная их эксплуатация повлияла на прочность, устойчивость и пожаробезопасность.

Инспекции по охране окружающей среды предстоит оценить размер причинённого пожарами ущерба, а после этого материалы проверки передадут в Генеральную прокуратуру для рассмотрения.