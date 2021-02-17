Пожарные вытащили мужчину из загоревшегося дома

Пожарные вытащили мужчину из загоревшегося дома

Накануне в селе Делакеу загорелся дом. О пожаре сообщили соседи.

В задымлённой комнате пожарные обнаружили 61-летнего хозяина дома. Мужчину с острым отравлением продуктами горения госпитализировали.

В комнате на лежанке тлели матрац и постельные принадлежности. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили на стенах отопительной печи глубокие трещины. Вероятно, они и стали причиной ЧП.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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