Пожарные вытащили мужчину из загоревшегося дома

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Накануне в селе Делакеу загорелся дом. О пожаре сообщили соседи.

В задымлённой комнате пожарные обнаружили 61-летнего хозяина дома. Мужчину с острым отравлением продуктами горения госпитализировали.

В комнате на лежанке тлели матрац и постельные принадлежности. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили на стенах отопительной печи глубокие трещины. Вероятно, они и стали причиной ЧП.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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