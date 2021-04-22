Пожарные спустя сутки ликвидировали возгорание на складе с краской в столице (ФОТО)

Пожарные спустя сутки ликвидировали возгорание на складе с краской в столице (ФОТО)

Пожар, который вспыхнул в среду утром на складе на улице Каля Басарабией, был ликвидирован сегодня утром, 22 апреля. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в течение ночи на месте работали экипажи спасателей, которые демонтировали металлические конструкции для того, чтобы обеспечить доступ к очагу возгорания. Специалисты проведут статические и динамические исследования очага возгорания, после чего будут озвучены первые версии причины пожара. 

Напомним, что инцидент произошёл вчера утром на улице Каля Басарабией. В тушении пожара, которому присвоена III степень, были задействованы 60 сотрудников ГИЧС и 15 единиц техники.

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