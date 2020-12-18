Пожарные потушили загоревшийся на автовокзале в Каушанах BMW

Пожарные потушили загоревшийся на автовокзале в Каушанах BMW

Этим утром сотрудники ГИЧС устранили пожар в Каушанах. На территории городского автовокзала загорелся автомобиль BMW.

В результате возгорания никто не пострадал. Автомобиль выгорел полностью, огонь также частично повредил припаркованный рядом микроавтобус. Обстоятельства и причину ЧП выясняют специалисты.

По данным ГИЧС, за сутки помощь спасателей понадобилась в 32 чрезвычайных ситуациях.

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