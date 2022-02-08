Пожарные потушили более полусотни возгораний сухой растительности

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За последние сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) потушили 55 возгораний сухой травы, большинство из которых произошли в южных и центральных районах страны.

По данным пресс-службы ГИЧС, в Комрате, вблизи села Котовское, пожарные потушили более 30 га сухой травы, а в селе Бакчелия Каушанского района – 10 га. Помощь спасателей также понадобилась в населённых пунктах Страшенского, Чимишлийского, Хынчештского и Яловенского районов. В Молештах пожарные потушили 10 га травы, а в Кожушне, Липовень и Котул Морий – по 2 га сухой растительности. В общей сложности за последние 24 часа сотрудники ГИЧС потушили 165 га сухой травы.

Во избежание пожаров специалисты просят граждан не сжигать бытовой мусор и растительность вблизи сельскохозяйственных, лесных, а также жилых массивов. При возникновении чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить в службу 112.

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