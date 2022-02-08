Пожарные потушили более полусотни возгораний сухой растительности

Пожарные потушили более полусотни возгораний сухой растительности

За последние сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) потушили 55 возгораний сухой травы, большинство из которых произошли в южных и центральных районах страны. 

По данным пресс-службы ГИЧС, в Комрате, вблизи села Котовское, пожарные потушили более 30 га сухой травы, а в селе Бакчелия Каушанского района – 10 га. Помощь спасателей также понадобилась в населённых пунктах Страшенского, Чимишлийского, Хынчештского и Яловенского районов. В Молештах пожарные потушили 10 га травы, а в Кожушне, Липовень и Котул Морий – по 2 га сухой растительности. В общей сложности за последние 24 часа сотрудники ГИЧС потушили 165 га сухой травы. 

Во избежание пожаров специалисты просят граждан не сжигать бытовой мусор и растительность вблизи сельскохозяйственных, лесных, а также жилых массивов. При возникновении чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить в службу 112.

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