В поле загорелся автомобиль с газовой установкой. Водитель ушёл “заливать горе”

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Накануне на трассе Тирасполь – Кицканы, в районе насосной станции, на поле загорелся автомобиль Nissan. Пламя перешло на стерню. Пожарных вызвали очевидцы.

На месте работали два дежурных расчёта – из Тирасполя и Бендер. Один проливал автомобиль, оснащённый газовым оборудованием, второй сбивал пламя на поле. Тушить пожар помогали работники местной агрофирмы. Общая площадь возгорания составила три гектара. На ликвидацию возгорания ушло более часа. Пострадавших нет.

В то время, пока пожарные боролись с огнём, правоохранители разыскивали владельца автомобиля. 30-летнего хозяина застали за распитием спиртного в одном из домов села Кицканы.

По словам автовладельца, он с другом отдыхал у Днестра. Возвращаясь домой, заехали на дамбу, машину занесло и она скатилась вниз. Решили продолжить путь по полю. Когда тронулись, из-под моторного отсека пошёл дым. Они взяли огнетушитель и попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но безуспешно. Попросили проезжавших неподалёку людей вызвать пожарных. Поняв, что машину спасти не удастся, не стали дожидаться приезда специалистов и пошли к другу – “заливать горе”.

По факту происшествия проводится разбирательство.

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