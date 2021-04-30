Пожарную безопасность на Пасху будут обеспечивать более 500 сотрудников ГИЧС

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям будут обеспечивать пожарную безопасностью в ночь Воскресения Христова. Так, в полной готовности к чрезвычайным ситуациям будут находиться более 500 пожарных и спасателей, а также 150 единиц спецтехники. Кроме того, вблизи храмов будут дежурить около 120 сотрудников полиции.

ГИЧС настоятельно призывает граждан не собираться большими группами и не загораживать подъездные пути к храмам. Кроме того, спасатели призывают быть осторожными при использовании свечей и при транспортировке Благодатного огня.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

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